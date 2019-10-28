Житель Подмосковья задержан за кражу продуктов, алкоголя и велосипеда

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье местного жителя, который в течение недели совершил серию краж. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, было установлено, что злоумышленник, находясь в продуктовом магазине Дедовска, сложил в пакет 10 банок кофе, 12 флаконов шампуня, 6 батонов колбасы и 10 кусков сыра, а затем, не оплачивая товар, беспрепятственно ушел. Через несколько дней из того же супермаркета мужчина похитил еще 4 бутылки алкоголя.

"Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого на железнодорожной платформе после совершения кражи велосипеда из магазина, в котором он ранее похищал продукты питания", - рассказала Петрова.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.