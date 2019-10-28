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Энергетики Подмосковья перейдут на усиленный режим работы в ноябрьские праздники

Для ликвидации возможных аварийных ситуаций сформировали 630 бригад энергетиков, общей численностью около 3,7 тыс. специалистов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Энергетические компании Московской области перейдут на усиленный режим работы в предстоящие выходные по случаю празднования Дня народного единства. Для ликвидации возможных аварийных ситуаций подготовлено свыше 630 бригад энергетиков, в понедельник сообщила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"В предстоящие выходные по случаю празднования Дня народного единства энергетики Подмосковья будут работать в усиленном режиме. Так, "Россети-Московский регион" и АО "Мособлэнерго" перейдут на усиленный режим работы в предстоящие выходные по случаю празднования Дня народного единства. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период с 1 по 5 ноября 2019 года запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, для ликвидации возможных аварийных ситуаций сформировано свыше 630 бригад энергетиков, общей численностью порядка 3,7 тыс. специалистов и 3,2 тыс. единиц спецтехники. С руководителями служб режима и безопасности проведены инструктажи о необходимости усиления охраны и пропускного режима на территории объектов.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.

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Россия
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