Воробьев: привлечение инвестиций является приоритетом для правительства Подмосковья

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест является приоритетной задачей для правительства Московской области, сообщил в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Андрей Воробьев.

"Рабочие места, инвестиции <...> для нас являются приоритетом, открываем заводы в индустриальных парках: немецкий завод открыли, итальянцы удвоили производство в Солнечногорске, отечественные компании, интернет-торговля. Wildberries серьезные деньги инвестирует, в Подольске создала порядка 6 тыс. рабочих мест и дальше инвестирует, Загорский трубный завод. То есть и иностранцы, и отечественные производители в область идут", - приводит слова Воробьева пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев также отметил, что бюджет Подмосковья в текущем году вырастет на 8% и составит 750 млрд рублей.

В апреле в индустриальном парке "Есипово" в Подмосковье состоялось открытие завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz. Инвестиции "Мерседес-Бенц РУС" в этот проект составили 250 млн евро. Проектная мощность завода составляет 25 тыс. автомобилей в год.

В сентябре текущего года новые линии по производству макаронных изделий запустили на заводе Barilla в Солнечногорске. Дополнительные линии позволят выпускать 37 тыс. тонн продукции в год, благодаря чему общий объем производимой на предприятии продукции для рынков России и стран СНГ вырастет до 74 тыс. тонн в год.