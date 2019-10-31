Более 10 тыс. ключей от квартир выдадут обманутым дольщикам в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Обманутые дольщики в Московской области получат более 10 тыс. ключей от своих квартир в 2020 году. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" .

"Мы очень внимательно и предметно относимся к истории каждого объекта. Это печальное и сложное наследство, которое нам досталось с прошлого времени. За это времени 60 тыс. [квартир] мы заселили, это почти целый город. У нас есть целый блок в Министерстве строительства, который занимается персонально каждым объектом. Порядка 10,6 тыс. ключей у нас план на 2020 год", - сказал он.

Министр жилищной политики региона Инна Федотова в эфире добавила, что цифру на 2020 год могут уточнить после инвентаризации недостроенных объектов.

В 2019 году планировалось сдать 19 тыс. квартир обманутым дольщикам, из них 13 тыс. уже переданы собственникам, до конца года осталось 6 тыс. квартир.

Всего, по данным губернатора, необходимо восстановить права на жилье еще 27 тыс. человек. С 2013 года на эти цели было направлено около 60 млрд рублей.