В Домодедове задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции сняли дебошира с рейса в Таджикистан в столичном Домодедово, он подвергнут административному аресту на пять суток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"Пассажира рейса Домодедово - Куляб сняли с самолета и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство", - сообщили в транспортной полиции.

Там сообщили, что в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции на борт самолета, готовящегося вылететь в Куляб (Таджикистан).

"Командир воздушного судна принял решение отказать в перелете на данном рейсе одному из пассажиров, который имел явные признаки алкогольного опьянения и вел себя неадекватно: выражался нецензурной бранью, махал руками, вступал в конфликт с попутчиками и не реагировал на замечания бортпроводников", - сообщили в транспортной полиции.

Сотрудниками транспортной полиции мужчина, которого стюардам удалось скрутить и удерживать в проходе, был выведен с борта и доставлен в дежурную часть полиции.

"Нарушителем порядка оказался гражданин Республики Таджикистан 1978 года рождения. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство" (ч. 1 ст. 20.1) КоАП РФ. Домодедовский городской суд Московской области назначил мужчине административный арест на пять суток", - сказали в песс-службе.