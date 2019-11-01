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Подмосковье получило права на распоряжение землей во Фрязине для промышленного парка

По словам министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана, создание промышленного парка обеспечит привлечение резидентов и инвестиций в область

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Московской области получило полномочия по распоряжению 8,7 га федеральной земли во Фрязине, где планируется построить промышленный парк рядом с действующей особой экономической зоной (ОЭЗ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

"30 октября состоялось заседание правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, под руководством заместителя председателя правительства России Виталия Мутко. Московская область ходатайствовала о передаче полномочий по земельному участку 8,7 га во Фрязино для создания промышленного парка рядом с действующей ОЭЗ технико-внедренческого типа "Исток". Комиссия приняла положительное решение по передаче полномочий правительству Московской области в части распоряжения указанным земельным участком", - говорится в сообщении.

По словам министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана, которые приводятся в релизе, на переданном земельном участке будет создан промышленный парк, который обеспечит привлечение резидентов и инвестиций в Подмосковье, а также создаст новые рабочие места.

ОЭЗ "Исток" создана в 2015 году для проведения экспериментальных разработок, испытаний и создания высокотехнологичной продукции по приоритетным направлениям научно-технической и инновационной деятельности, а также подготовки кадров.

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