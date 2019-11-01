Скорая ветеринарная помощь и колл-центр начали работать в Подмосковье

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Единый контактный центр и скорая ветеринарная помощь появились в Московской области с 1 ноября. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"С помощью звонка можно записаться на прием в государственную ветеринарную клинику, оформить выезд ветеринарного специалиста на дом или узнать актуальную информацию по многим вопросам", - сказал Разин.

По его словам, специалисты колл-центра расскажут, как вакцинировать животных от бешенства и других инфекций, как оформить документы для выезда животных за пределы РФ, какую лечебно-профилактическую помощь для домашнего питомца можно получить в государственных ветклиниках. Кроме того, можно узнать время работы ближайшего отделения ветстанции, какие клиники принимают пациентов круглосуточно, где принимают узкопрофильные специалисты и как работает ветеринарная помощь на дому.

Разин отметил, что центр создан для улучшения качества и доступности ветеринарных услуг, эффективности работы государственных ветеринарных учреждений Подмосковья. "Можно также оставить отзывы на работу ветеринарных специалистов на территории Московской области. В следующем году мы планируем создание единой базы пациентов и услуг, что позволит сделать работу ветеринарных специалистов еще более эффективной и оперативной", - добавил он.