Новый завод по производству косметики для волос ввели в эксплуатацию в подмосковной Дубне

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Завод по производству косметики "Полекс Бьюти" введен в эксплуатацию в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Дубна", старт производства продукции для волос запланирован на предприятии до конца текущего года. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"31 октября в подмосковной Дубне сдан в эксплуатацию завод "Полекс Бьюти" по производству косметических средств. Резидент ОЭЗ "Дубна" намерен создать на новом автоматизированном предприятии порядка 40 рабочих мест", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, проект предусматривает создание на территории подмосковной особой экономической зоны высокотехнологичного предприятия по производству профессиональных косметических средств для волос. Для реализации проекта компания намерена возвести комплекс зданий общей площадью более 3 тыс. кв. м.

"Министерством жилполитики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса площадью свыше 1,9 тыс. кв. метров. Его строительство велось опережающими темпами. В Компания "Полекс Бьюти" стала резидентом особой экономической зоны в Дубне в декабре 2016 года. В июне 2017 года резидент приступил к подготовительным работам на левобережном участке ОЭЗ, в феврале прошлого года была забита первая свая, а в августе этого года строительство завершилось", - уточняется в сообщении.

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, чьи слова приводятся в сообщении, в новом здании установлено необходимое инженерное и технологическое оборудование, завершены пуско-наладочные работы, компания активно ведет обучение персонала.

"До конца года здесь планируют начать выпуск продукции. "Полекс Бьюти" рассчитывает занять значительную долю рынка профессиональной косметики для волос в России. <…> Общие инвестиции в проект составят более 217 млн рублей. Оптовыми покупателями продукции резидента ОЭЗ "Дубна" будут дистрибьюторы и дилеры. Также потребителями косметики российского производства станут салоны красоты и специализированные магазины", - сообщил Хромов.