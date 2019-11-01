Почти 6 тыс. тонн бахчевых реализовано в Подмосковье за август-октябрь 2019 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 1 ноября. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. тонн арбузов и дынь было продано в Подмосковье в период с августа по октябрь текущего года на отдельно стоящих бахчевых развалах в муниципальных округах. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

"Сегодня в Московской области официально завершился сезон реализации бахчевых культур, который продлился три месяца. За сезон было реализовано 5,7 тыс. тонн арбузов и дынь. Речь идет только об отдельно стоящих точках бахчевых развалов", - сказал Посаженников.

Он уточнил, что в этом году на территории Подмосковья осуществляли торговую деятельность 435 отдельно стоящих точек бахчевых развалов, что на 81 точку больше по сравнению с прошлым годом. Бахчевые развалы были расположены в 48 муниципальных образованиях. Наибольшее количество точек располагалось в городских округах: Балашиха, Щелковский, Одинцовский, Мытищи и Подольск.

"Реализовывали продукцию преимущественно предприниматели, зарегистрированные на территории Московской области - порядка 90%, остальные - предприниматели из Калужской, Волгоградской, Астраханской областей. Помимо сезонных нестационарных торговых объектов на территории Московской области осуществляют торговую деятельность: 120 розничных рынков, ярмарки, а также более 19,6 тыс. розничных магазинов, где также можно было приобрести бахчевые культуры", - сообщил Посаженников.

По его словам, в специализированных точках традиционно был представлен фиксированный ассортимент из трех позиций: арбуз, цена которого начиналась от 30 рублей за кг, дыня "Торпеда" - от 50 рублей, дыня "Колхозница" от 30 рублей за кг.

"Благодаря совместным усилиям муниципалитетов и контрольных органов в этом году количество незаконных точек сезонной торговли заметно сократилось - по сравнению с прошлым годом на 7%. Предприниматели стали более осознано подходить к вопросам ведения бизнеса", - считает Посаженников.