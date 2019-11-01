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Умерла старейшая жительница Коломенского округа в Подмосковье

Клавдия Жаринова не дожила до своего 108-летия два месяца

КОЛОМНА, 1 ноября. /ТАСС/. Старейшая жительница подмосковного Коломенского городского округа Клавдия Егоровна Жаринова умерла в возрасте 107 лет. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации городского округа.

"Администрация Коломенского городского округа скорбит в связи со смертью Клавдии Егоровны и выражает соболезнования семье и близким покойной и всем, кто знал этого легендарного человека. До своего дня рождения женщина не дожила два месяца - 29 декабря ей должно было исполниться 108 лет", - сообщается в релизе.

По данным властей, в Коломенском городском округе Клавдия Жаринова была рекордсменом-долгожителем.

"Она родилась в 1911 году - непростое для страны время. В юные годы Клавдии Егоровне довелось закончить только один класс сельской школы, а дальше жизнь распорядилась так, что уже в девять лет ее пришлось стать нянькой, потом научиться ткать и прясть, трудиться на лесозаготовках, торфяных разработках. Около тридцати лет она проработали на Песковском комбинате, придя на производство в 1938 году. Ее трудовая деятельность отмечена званием "Труженик тыла", а также пятью медалями за доблестный труд в военное и мирное время", - сообщается в пресс-релизе.

В прошлом году с днем рождения Клавдию Егоровну поздравил глава муниципалитета Денис Лебедев. Вместе с подарками он ей передал поздравительную телеграмму от президента Владимира Путина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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