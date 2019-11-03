В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пожар возник на складе в Жуковском, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В 4:14 мск поступило сообщение о возгорании склада на Кооперативной улице в городском округе Жуковский. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения существовала угроза распространения пожара на весь склад", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 5:53 мск пожар локализован на площади 1750 кв. м. "Тушение продолжается. Пострадавших нет", - добавил представитель пресс-службы.