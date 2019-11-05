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Техникум для специалистов автомобилестроения японской компании Hino открыли в Химках

Ежегодно планируется принимать на обучение 75 студентов

ХИМКИ /Московская область/, 5 ноября. /ТАСС/. Техникум для подготовки специалистов машиностроения на заводе и в дилерских центрах японского автопроизводителя Hino открыл в Химках губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Наша задача, чтобы ребята, которые получают образование в колледжах, были востребованы и на Hino Motors, и на "Энергомаше", и на Mercedes. Это надежные компании, которые дают высокопроизводительные рабочие места, достойную зарплату. Мы вкладываем деньги в реновацию наших колледжей, чтобы они соответствовали требованиям XXI века, были оснащены актуальным, современным оборудованием. Надеюсь, ребята, которые учатся в этом техникуме, будут готовы работать на строящемся в Химках заводе, и российский Hino будет не хуже, чем японский", - сказал Воробьев во вторник.

Как уточнили в пресс-службе правительства Подмосковья, из областного бюджета выделены средства на оборудование, капремонт учебного корпуса и мастерских колледжа. Ежегодно планируется принимать на обучение 75 студентов. В колледже для Hino планируется готовить мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, работников конвейера по сборке автомобилей, наладчиков и контролеров качества производственных линий. Часть занятий для студентов будут вести специалисты Hino.

"Мы очень благодарны, что центр создан с учетом наших требований производства, охраны труда, он оснащен специальным оборудованием, - отметил президент Hino Motors Микио Сэгава. - Студентов здесь будут обучать диагностике и контролю качества. В конце следующего года мы планируем массовый запуск производства на заводе в Химках".

Центр подготовки специалистов для Hino создан на базе Химкинского техникума. Здесь формируется многоуровневая система подготовки кадров, обладающих необходимыми компетенциями для инновационного развития экономики Подмосковья.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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