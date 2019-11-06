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Двенадцать прудов очистят в Солнечногорске до конца года

Своевременная очистка предотвращает озеленение и обмеление прудов

СОЛНЕЧНОГОРК /Московская область/, 6 ноября. /ТАСС/. Очистку и благоустройство 12 прудов проведут в городском округе Солнечногорск Московской области до конца года. Об этом ТАСС сообщили в среду в администрации округа.

"В городском округе Солнечногорск ведут работы по очистке и благоустройству прудов, в том числе и пожарного назначения. Подрядная организация проводит опиловку веток и упавших деревьев, осуществляет выемку древесины, тины и мусора из воды, окашивает камыш и прибрежно-водные растения. В программу 2019 года вошли 12 водоемов, на двух работы уже завершены", - говорится в сообщении.

В порядок приводят водоемы в деревнях Чепчиха, Тимоново, Вертлино, Радищево, Алабушево, Хметьево, Рекино-Кресты, Обухово, Ростовцево, Турицино, а также в Солнечногорске на пересечении улиц Карла Либкнехта и Новослободской и в Колхозном переулке.

Как добавили в администрации, местные жители следят за проведением работ. Во время уборки дна прудов специалисты нашли старые котелки, детские коляски, велосипеды, диваны и другие вещи.

"Своевременная очистка предотвращает озеленение и обмеление водоемов. Мы чистим пруды, стоящие на балансе муниципалитета, или обращаемся в Министерство экологии Подмосковья, если речь идет, например, о русловых прудах. Все заявки жителей рассматриваем индивидуально с выездом на месте, оценкой состояния объекта", - сказал начальник отдела экологии администрации Денис Афиногентов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнили в администрации, подать заявку на очистку муниципального пруда можно по телефону отдела экологии, через сайт администрации solreg.ru или портал "Добродел". Всего в Солнечногорске в 2019 году очистят порядка 6 га водных объектов и порядка 40 тыс. кв. м прилегающей к ним территории.

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