Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мособлдума приняла закон о бесплатном проезде на транспорте для 4 категорий льготников

Дополнительные льготы получат 486 тыс. человек

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы приняли в трех чтениях на заседании в четверг изменения в региональное законодательство, предоставляющие возможность бесплатного проезда на всех видах московского транспорта 486 тыс. человек, которые уже имеют право бесплатно ездить в пригородных электричках.

"Законопроект о предоставлении права бесплатного проезда на транспорте Москвы для еще четырех категорий льготников. Речь идет о тех жителях Подмосковья, кто уже имеет право ездить на железнодорожном транспорте пригородного сообщения бесплатно, а теперь сможет воспользоваться этим правом и на московском метро, включая Московское центральное кольцо (МЦК) и МЦД - это коснется 486 тыс. человек", - пояснил журналистам спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Речь идет о пенсионерах в возрасте до 60 лет, а также одном из опекунов, приемном родителе, патронатном воспитателе, воспитывающем ребенка-сироту. Право бесплатного проезда также предоставили одному из родителей инвалида с детства, обучающемуся по очной форме до достижения им 23 лет, и лицам предпенсионного возраста, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения пенсии.

"Закон также предоставил право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения детям в возрасте от 5 до 7 лет, имеющим место жительства в Московской области, это около 250 тыс. человек", - сказал Брынцалов.

Как уточнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, дополнительные расходы бюджета области при наличии заключенных между правительствами Москвы и Подмосковья соглашений составят на 2019 год 138,1 млн рублей, на 2020 год - более 1,3 млрд рублей, на 2021 год - более 1,3 млрд рублей.

Закон был принят в связи с планируемым 21 ноября запуском первых двух Московских центральных диаметров (МЦД).

Реклама на ТАСС
Склад с деревянными паллетами горит в Долгопрудном
Площадь пожара составляет 600 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС