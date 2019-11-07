Мособлдума приняла закон о бесплатном проезде на транспорте для 4 категорий льготников

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы приняли в трех чтениях на заседании в четверг изменения в региональное законодательство, предоставляющие возможность бесплатного проезда на всех видах московского транспорта 486 тыс. человек, которые уже имеют право бесплатно ездить в пригородных электричках.

"Законопроект о предоставлении права бесплатного проезда на транспорте Москвы для еще четырех категорий льготников. Речь идет о тех жителях Подмосковья, кто уже имеет право ездить на железнодорожном транспорте пригородного сообщения бесплатно, а теперь сможет воспользоваться этим правом и на московском метро, включая Московское центральное кольцо (МЦК) и МЦД - это коснется 486 тыс. человек", - пояснил журналистам спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Речь идет о пенсионерах в возрасте до 60 лет, а также одном из опекунов, приемном родителе, патронатном воспитателе, воспитывающем ребенка-сироту. Право бесплатного проезда также предоставили одному из родителей инвалида с детства, обучающемуся по очной форме до достижения им 23 лет, и лицам предпенсионного возраста, имеющим страховой стаж, необходимый для назначения пенсии.

"Закон также предоставил право бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения детям в возрасте от 5 до 7 лет, имеющим место жительства в Московской области, это около 250 тыс. человек", - сказал Брынцалов.

Как уточнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, дополнительные расходы бюджета области при наличии заключенных между правительствами Москвы и Подмосковья соглашений составят на 2019 год 138,1 млн рублей, на 2020 год - более 1,3 млрд рублей, на 2021 год - более 1,3 млрд рублей.

Закон был принят в связи с планируемым 21 ноября запуском первых двух Московских центральных диаметров (МЦД).