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МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане с видимостью 200-700 метров

В ведомстве также добавили, что страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями людям стоит воздержаться от выхода на улицу

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило предупреждение для жителей региона о сильном тумане. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" С 21:00 8 ноября с сохранением до 8 часов утра 9 ноября местами в Московской области ожидается туман с видимостью 200-700 метров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями людям стоит воздержаться от выхода на улицу, а пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям транспортных средств необходимо снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от перестроений, обгонов и опережений.

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