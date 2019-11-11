В Московской области взрывотехники обезвредили 17 снарядов времен войны

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Взрывотехники обнаружили и обезвредили 17 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в Рузском городском округе Московской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель начальника взрывотехнического отряда ГКУ МО "Мособлпожспас" Денис Совенков.

По его словам боеприпасы были обнаружены 8 ноября в лесном массиве в районе поселка Дорохово. "Всего было обнаружено 17 артиллерийских снарядов: 10 минометных мин калибра 50 мм и 82 мм, четыре ручных гранаты РГД-33, два артиллерийских снаряда калибра 45 мм и один снаряд калибра 76 мм", - уточнил он.

Все боеприпасы изъяты и обезврежены.