Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Московской области взрывотехники обезвредили 17 снарядов времен войны

Снаряды обнаружили в Рузском городском округе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Взрывотехники обнаружили и обезвредили 17 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны в Рузском городском округе Московской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель начальника взрывотехнического отряда ГКУ МО "Мособлпожспас" Денис Совенков.

По его словам боеприпасы были обнаружены 8 ноября в лесном массиве в районе поселка Дорохово. "Всего было обнаружено 17 артиллерийских снарядов: 10 минометных мин калибра 50 мм и 82 мм, четыре ручных гранаты РГД-33, два артиллерийских снаряда калибра 45 мм и один снаряд калибра 76 мм", - уточнил он.

Все боеприпасы изъяты и обезврежены.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На складе в Реутове произошел пожар
Никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС