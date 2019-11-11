Еще 50 зарядных станций для электромобилей установили в Подмосковье

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Подмосковья с начала текущего года установили в регионе еще 50 зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"С начала 2019 года на территории региона установлено 50 зарядных станций для электротранспорта. Теперь на территории области зарядная сеть состоит из 222 станций, что делает Московскую область одним из лидеров в создании зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Число зарядных станций растет уверенными темпами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что местоположение всех зарядных станций можно узнать в мобильном приложении единой зарядной инфраструктуры Московской области, которое доступно для платформ iOS и Android. Воспользоваться такой зарядной станцией владельцы электрокаров могут бесплатно. Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного министерства энергетики, первые подобные зарядные станции появились в Подмосковье в 2016 году.