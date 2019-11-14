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Мособлдума выполнила более 1,1 тыс. просьб жителей Подмосковья в 2019 году

Они касались благоустройства территорий, ремонт соцобъектов, а также оказание материальной помощи людям, попавшим в сложные ситуации

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Подмосковные депутаты выполнили 90% наказов жителей Московской области на 2019 год. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Мособлдумы.

"Основной объем мероприятий по исполнению наказов выполнен практически на 90% - 1 тыс. 102 мероприятия. Речь идет о "точечных" запросах от наших жителей: благоустройство территорий, приобретение компьютерной техники для учебных учреждений, ремонт социальных объектов, а также оказание материальной помощи людям, попавшим в сложные ситуации", - приводят в сообщении слова руководителя фракции "Единая Россия" Игоря Брынцалова.

По данным пресс-службы, каждому депутату на 2019 год было выделено 15 млн. рублей для выполнения наказов избирателей, собранных в 2018 году. В результате в законе отражено 1 тыс. 233 наказа, которые поступили из 63 муниципалитетов.

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