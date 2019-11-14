Власти Московской области ожидают рост ВРП в регионе на 14,3% к 2022 году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Экономические показатели Московской области в ближайшие три года будут расти, при этом валовой региональный продукт (ВРП) увеличится более чем на 14%, сообщила в четверг министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова в ходе публичных слушаний проекта бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Принять бюджет депутаты Мособлдумы планируют в декабре 2019 года.

"По прогнозу ВРП [за три года] увеличивается на 14,3%, промышленность - более чем на 34%, инвестиции - более чем на 27%. Рост розничной торговли прогнозируется на 17,2%, а средняя заработная плата - на 24,7%. <...> Данные экономические показатели учитывались при формировании проекта бюджета на следующий год", - сказала Мухтиярова.

Она добавила, что доходная часть бюджета региона на 2020 год прогнозируется в размере 611,3 млрд рублей, расходы Подмосковья могут составить 667 млрд рублей. При этом дефицит бюджета составляет 10% от объема собственных доходов, установленных бюджетным кодексом, и прогнозируется на уровне 55,7 млрд рублей.

Публичные слушания проекта бюджета Московской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов проходят в четверг в здании регионального парламента. Как сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, открывая мероприятие, в работе слушаний принимают участие депутаты Московской областной думы, представители исполнительной власти, контрольно-счетной палаты (КСП), органов местного самоуправления, политических партий и общественных организаций. По итогам публичных слушаний планируется принять ряд рекомендаций, адресованных думе, правительству и органам местного самоуправления.

Согласно проекту, объем доходов бюджета региона в 2020 году составит 611,327 млрд рублей, в 2021 - 649,938 млрд рублей, в 2022 - 703,161 млрд рублей. Объем расходов в 2020 году предполагается на уровне 667,047 млрд рублей, в 2021 - 709,36 млрд рублей, в 2022 - 746,119 млрд рублей. Дефицит бюджета в следующем году ожидается в размере 55,719 млрд рублей.