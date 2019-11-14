Строительство делового центра "Два капитана" планируется завершить в 2020 году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Строительство бизнес-центра "Два капитана", расположенного в Красногорском районе вблизи МКАД, планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил в четверг в ходе публичных слушаний проекта регионального бюджета на трехлетний период министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

Как сообщалось ранее, в здание должны переехать органы власти Подмосковья, арендующие помещения в Москве, и региональные СМИ.

"Из знаковых событий 2020 года - завершение реализации проектов долгостроев, которые были в госпрограмме достаточно долго. Будет завершено здание административного делового центра "Два капитана". Завершение строительно-монтажных работ будет в марте 2020 года, пуско-наладочные работы - в мае 2020 года. Будет построен техникум в Королеве, который строится более двух лет. В марте 2020 года в нем будет проведен чемпионат мира World Skills. Долгострой с 2005 года - стадион "Монино", он разделен на этапы, завершен первый - строительство поля, сейчас идет строительство второй трибуны. В 2020 году стадион будет построен", - сказал Локтев.

Деловой центр "Два капитана" находится в Мякининской пойме Красногорского района непосредственно напротив Дома правительства Московской области. Общая площадь делового центра составит 130 тыс. кв. м, максимальная высота - 27 этажей от уровня земли (107,6 м), согласно данным на официальном сайте проектной компании "Мераком". В нем также будет подземный этаж и пристроенная с южной стороны подземно-надземная четырехуровневая автостоянка. Композиция представляет собой две цилиндрические башни, связанные между собой несколькими этажами, и огромный стеклянный шар. Подмосковным властям объект был передан в 2013 году.