Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Строительство делового центра "Два капитана" планируется завершить в 2020 году

Ранее сообщалось, что в здание должны переехать органы власти Подмосковья и региональные СМИ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Строительство бизнес-центра "Два капитана", расположенного в Красногорском районе вблизи МКАД, планируется завершить в следующем году. Об этом сообщил в четверг в ходе публичных слушаний проекта регионального бюджета на трехлетний период министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

Как сообщалось ранее, в здание должны переехать органы власти Подмосковья, арендующие помещения в Москве, и региональные СМИ.

"Из знаковых событий 2020 года - завершение реализации проектов долгостроев, которые были в госпрограмме достаточно долго. Будет завершено здание административного делового центра "Два капитана". Завершение строительно-монтажных работ будет в марте 2020 года, пуско-наладочные работы - в мае 2020 года. Будет построен техникум в Королеве, который строится более двух лет. В марте 2020 года в нем будет проведен чемпионат мира World Skills. Долгострой с 2005 года - стадион "Монино", он разделен на этапы, завершен первый - строительство поля, сейчас идет строительство второй трибуны. В 2020 году стадион будет построен", - сказал Локтев.

Деловой центр "Два капитана" находится в Мякининской пойме Красногорского района непосредственно напротив Дома правительства Московской области. Общая площадь делового центра составит 130 тыс. кв. м, максимальная высота - 27 этажей от уровня земли (107,6 м), согласно данным на официальном сайте проектной компании "Мераком". В нем также будет подземный этаж и пристроенная с южной стороны подземно-надземная четырехуровневая автостоянка. Композиция представляет собой две цилиндрические башни, связанные между собой несколькими этажами, и огромный стеклянный шар. Подмосковным властям объект был передан в 2013 году.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Подмосковья с начала года обеспечили землей более 2,6 тыс. многодетных семей
Всего с 2011 года земельные участки в области получили более 26 тыс. семей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС