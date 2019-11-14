Власти Подмосковья с начала года обеспечили землей более 2,6 тыс. многодетных семей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Муниципальные образования Московской области передали с начала года земельные участки 2618 многодетным семьям. В октябре количество семей, обладателей земельных участков от 10 до 15 соток, увеличилось еще на 211, сообщила в четверг пресс-служба Минмособлимущества.

"С начала года муниципалитеты Подмосковья передали земельные участки 2618 многодетным семьям. Им удалось обеспечить землей на 1 тыс. семей больше, чем за прошлый 2018 год. Всего с момента вступления в действие закона об обеспечении многодетных семей землей (c 2011 г.) участки получили более 26 тыс. семей", - говорится в сообщении.

Лидерство по обеспечению многодетных семьей землей держат городские округа Лотошинский, Ступино, Серебряные Пруды, Шаховская и Волоколамский, приводит пресс-служба слова регионального министра имущественных отношений Владислава Когана. В этих округах процент обеспечения составляет 94-98%. В Подмосковье сформировано более 2 тыс. земельных участков для дальнейшего предоставления многодетным семьям, а в стадии формирования находится порядка 3 тыс. участков.