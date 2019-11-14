В Подмосковье уменьшат расходы на экологию и увеличат расходы на образование в 2020 году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Финансирование государственных программ в сферах экологии и здравоохранения планируют уменьшить в следующем году, при этом будут увеличены расходы на госпрограммы образования и соцзащиты Подмосковья. Об этом сообщила в четверг министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова в ходе публичных слушаний проекта бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"Расходы на реализацию госпрограммы "Образование Подмосковья" возрастут на 6 млрд рублей, в основном по субвенции на образовательный процесс, что связано с расширением сети образовательных учреждений, ростом численности обучающихся, а также индексацией расходов на обеспечение детей-сирот, устройство их в приемные семьи. Расходы по государственной программе "Социальная защита населения Московской области" увеличатся на 5 млрд рублей в связи с индексацией мер социальной поддержки и расходов на обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания, предоставлением подарочных наборов новорожденным детям, ежемесячных денежных выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет", - сказала министр.

По ее словам, по отдельным государственным программам в 2020 году отмечается снижение расходов, предусматриваемых за счет средств бюджета Московской области. Так, по госпрограмме "Экология Подмосковья" запланировано уменьшение финансирования на 7 млрд рублей в связи с завершением в 2019 году работ по проектированию и строительству мощностей по обработке твердых коммунальных отходов.

"Государственная программа "Здравоохранение Подмосковья" - уменьшение на 13 млрд рублей связано с погашением кредиторской задолженности за 2018 год в 4 млрд рублей, включением в 2019 году средств на льготное лекарственное обеспечение с целью формирования запасов на начало 2020 года в размере 1,6 млрд рублей, передачей расходов в госпрограмму "Соцзащита населения Московской области" в размере 1,4 млрд рублей. Кроме того, расходы программы будут увеличены на сумму трансфертов, распределенных в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы", - сказала Мухтиярова.

Министр также сообщила, что, в целом, расходы бюджета Московской области на 2020 год формируются в рамках 19 государственных программ и одной адресной программы, собственные средства на реализацию мероприятий составят почти 613 млрд рублей. Непрограммные расходы предусматриваются в объеме 24 млрд рублей.

Публичные слушания проекта бюджета Московской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов проходят в четверг в здании регионального парламента. Согласно проекту, объем доходов бюджета региона в 2020 году составит 611,327 млрд рублей, в 2021 - 649,938 млрд рублей, в 2022 - 703,161 млрд рублей. Объем расходов в 2020 году предполагается на уровне 667,047 млрд рублей, в 2021 - 709,36 млрд рублей, в 2022 - 746,119 млрд рублей. Дефицит бюджета в следующем году ожидается в размере 55,719 млрд рублей.