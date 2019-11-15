Около 150 участников программы "Земский доктор" трудоустроены в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Порядка 150 человек привлекли на работу в медучреждения сельской местности Подмосковья с начала текущего года в рамках программы "Земский доктор". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области.

"С начала 2019 года для работы в медицинских организациях, расположенных в сельской местности Московской области, привлечены 145 медработников - участников программы "Земский доктор", в том числе 135 врачей и 10 фельдшеров", - говорится в сообщении.

По словам и. о. министра здравоохранения Московской области Екатерины Огневой, слова которой приводятся в сообщении, всего с 2012 года (начала действия программы "Земский доктор") в Подмосковье трудоустроились почти 1,5 тыс. человек.

Врачам, которые участвуют в программе, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 млн рублей, фельдшерам - 500 тыс. рублей. В сообщении отмечается, что в Подмосковье предусмотрены и другие виды социальной поддержки для врачей. Например, для специалистов первичного звена предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тыс. рублей. Кроме того, медработники в Подмосковье могут стать обладателями сертификатов для приобретения жилья по программе "Социальная ипотека".