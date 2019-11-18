Плановые отключения электричества пройдут в 28 муниципалитетах Подмосковья 19 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Плановые отключения электроэнергии в зоне деятельности компании "Россети Московский регион" состоятся в 28 муниципалитетах Подмосковья 19 ноября. Отключение электричества будет проведено для плановых ремонтных работ, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства энергетики региона.

"Плановые отключения электрической энергии в зоне деятельности компании "Россети Московский регион" пройдут завтра на территории 28 муниципальных образований <...> Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения, для приведения в надлежащее качество линий электропередачи, для проведения плановых ремонтных работ и модернизации оборудования", - говорится в сообщении.

В частности, плановые отключения пройдут на ряде улиц в Кашире, Одинцове, Дубне, Чехове, Подольске, Люберцах.