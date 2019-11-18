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Компанию из Химок оштрафовали на 6 млн рублей за навалы мусора

Ранее компанию уже штрафовали за ограничения доступа к водному объекту

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Торговая компания "Империя" признана нарушителем природоохранного законодательства в микрорайоне Клязьма-Старбеево (входит в состав городского округа Химки Московской области) по решению столичного арбитражного суда. Ей предстоит компенсировать нанесенный ущерб окружающей среде в размере 6 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования Минэкологии Подмосковья в отношении ООО "Империя". Инспекторы эконадзора выявили в микрорайоне Клязьма-Старбеево навалы мусора на площади около 10 тыс. кв. м, русловый пруд также был завален отходами, зафиксированы случаи очагового возгорания мусора. Компании предстоит компенсировать нанесенный ущерб почве и водному ресурсу в размере 6 млн рублей ", - говорится в сообщении.

Компания ООО "Империя" уличается в нарушениях не первый раз. В ходе одной из проверок в 2018 году было установлено, что на своем земельном участке, вблизи Нового шоссе, работники компании установили забор до уреза воды руслового ручья, притока реки Клязьмы, и ограничили свободный доступ к водному объекту. За это оптовая организация была оштрафована на 250 тыс. рублей.

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Россия
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