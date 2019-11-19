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Плановые отключения электроэнергии пройдут в 34 муниципалитетах Подмосковья 20 ноября

Это необходимо для повышения качества и надежности электроснабжения

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики Московской области во вторник предупредило жителей региона о плановых отключениях электроэнергии в 34 муниципалитетах 20 ноября.

"Плановые отключения электрической энергии в зоне деятельности компании "Россети Московский регион" пройдут завтра на территории 34 муниципальных образований <...> Плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения, для приведения в надлежащее качество линий электропередач, для проведения плановых ремонтных работ и модернизации оборудования", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В нем уточняется, что отключения будут проведены в Дмитрове, Клину, Солнечногорске, Серпухове, Домодедове, Чехове, Щелкове, Раменском.

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