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Власти Подмосковья намерены сохранить нынешние съезды после открытия развязки в Химках

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, после строительства развязки необходимо улучшать дорожную ситуацию на прилегающих улицах городского округа

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают сохранить существующие дорожные съезды в районе улицы Репина после строительства соединяющей старые и новые Химки дорожной развязки. Об этом журналистам во вторник сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

"Мы идем и работаем в той идеологии, что нам нужно не ухудшить, а улучшить. Но при этом, если что-то работает хорошо, то лучше этого не трогать. Все съезды будут в тех же примерно положениях", - сказал Гержик, отвечая на вопрос ТАСС о сохранении существующего съезда с улицы Репина на Ленинградское шоссе.

Он отметил, что после строительства развязки необходимо улучшать дорожную ситуацию на прилегающих улицах городского округа.

"Мы понимаем, что построив объект и запустив его в эксплуатацию, мы не должны сдерживать дальнейшее развитие Химок <...> Есть еще несколько этапов [строительства дорожной развязки], которые развивая ужа построенный объект, позволят еще дальше улучшать транспортную доступность", - добавил Гержик.

"Репинская развязка" в Химках

Ранее было принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы. Число полос движения по основному ходу и съездам составит от двух до пяти. Ориентировочная стоимость строительства развязки составит около 2 млрд рублей, из которых 1 млрд - это финансирование федерального бюджета. Объект позволит разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.

Во время посещения НПО "Энергомаш" 12 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. 18 апреля на встрече с главой государства министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор региона Андрей Воробьев доложили о строительстве транспортной развязки на улице Репина. Президент на встрече с главой региона 28 октября поручил ускорить работы ее по строительству.

По словам Гержика, к концу 2020 года планируется открыть основной ход развязки с временными съездами. Полностью весь объект будет завершен в 2021 году.

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