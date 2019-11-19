Министром правительства Подмосковья по социальным коммуникациям стала Елена Красная

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил министром правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Елену Красную, следует из постановления губернатора Московской области, имеющегося в распоряжении ТАСС. Ранее она исполняла обязанности министра регионального правительства по социальным коммуникациям.

"В соответствии с уставом Московской области, законом Московской области постановляю: назначить Красную Елену Олеговну на государственную должность Московской области министра правительства Московской области по социальным коммуникациям", - говорится в постановлении.

Согласно информации на сайте Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья, с 2014 по 2019 годы Красная занимала должность начальника управления по организации и сопровождению мероприятий, начальника организационно-правового управления, заместителя руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области. С 18 октября 2019 года была исполняющей обязанности министра регионального правительства по социальным коммуникациям.

Ранее должность министра регионального правительства по социальным коммуникациям занимала Ирина Плещева. Она покинула пост в связи с переходом на работу в Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Ранее свой пост покинул вице-губернатор Подмосковья Дмитрий Пестов, его полномочия в правительстве были перераспределены между другими членами кабмина. Также в конце сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев представил двух новых руководителей региональных министерств - министром культуры Подмосковья стала Елена Харламова, а Наталья Егорова возглавила Министерство инвестиций и инноваций. В октябре министром строительного комплекса Подмосковья был назначен Владимир Локтев. Кроме того, должность министра здравоохранения Подмосковья покинула Татьяна Мухтасарова - в настоящее время обязанности министра исполняет его первый заместитель Екатерина Огнева.

В новость внесены изменения (21:20 мск) - передается с уточнением должности в первом абзаце, по просьбе пресс-службы также изменен источник информации.