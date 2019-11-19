Строительство музея Зои Космодемьянской в Подмосковье планируют завершить до конца года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают завершить строительство музея Зои Космодемьянской в Рузском городском округе до конца текущего года. Музейная экспозиция будет состоять из семи интерактивных залов, сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

"Абсолютно точно, что 31 декабря 2019 года будут завершены строительные работы, и совместно со специалистами музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим", РВИО (Российского военно-исторического общества) и краеведами мы сразу же приступим к формированию музейной экспозиции, которая будет состоять из семи мультимедийных и интерактивных залов", - приводятся в сообщении слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.

Она добавила, что музей планируется открыть 9 мая 2020 года - в день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2018 году бывший тогда главой городского округа Руза Максим Тарханов рассказывал, что здание музея выполнят в виде пятиконечной звезды. Оно будет расположено около места, где казнили разведчицу. Экспозицию музея предполагали поделить на шесть тематических блоков, посвященных довоенному периоду жизни Космодемьянской, первым месяцам Великой Отечественной войны, школе, где она училась, ее друзьями и сподвижникам.