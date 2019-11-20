В Солнечногорске взрывотехники обезвредили две гранаты времен войны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Взрывотехники обнаружили и обезвредили в городском округе Солнечногорск Московской области две гранаты времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС в среду начальник поисково-спасательного отряда Клинского территориального управления "Мособлпожспас" Сергей Яшин.

По его словам, местные жители обнаружили две гранаты РГД-30 времен Великой Отечественной войны в лесном массиве недалеко от деревни Носово. "Дежурная смена спасателей, прибыв на место, обеспечила взаимодействие взрывотехников с представителями администрации, полиции, скорой медицинской помощи и дорожно-патрульной службы, - сказал Яшин. - Все боеприпасы были ликвидированы согласно инструкции".