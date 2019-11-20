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Плановые отключения электричества пройдут почти в 30 муниципалитетах Подмосковья 21 ноября

Региональные власти отмечают, что это повысит качество и надежность электроснабжения

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Плановые отключения электроэнергии в зоне деятельности компании "Россети Московский регион" пройдут на территории 27 муниципалитетов Подмосковья 21 ноября, отключение электричества проводится для плановых ремонтных работ. Об сообщила в среду пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"Плановые отключения электрической энергии в зоне деятельности компании "Россети Московский регион" пройдут завтра на территории 27 муниципальных образований <...> Отключения необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения, для приведения в надлежащее качество линий электропередачи, для проведения плановых ремонтных работ и модернизации оборудования", - говорится в сообщении.

В материале пресс-службы отмечается, что в четверг плановые отключения электроэнергии, в частности, пройдут на ряде улиц в Дмитрове, Солнечногорске, Мытищах, Серпухове, Домодедове, Раменском, Воскресенске, Коломне.

Также пресс-служба сообщает, что в шести муниципальных образованиях пройдут плановые отключения электричества в зоне деятельности АО "Мособлэнерго" - электричество будет временно отсутствовать на некоторых улицах в Домодедове, Мытищах, Раменском, Коломне, Сергиевом Посаде и Одинцове.

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