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Объем ввода индивидуального жилья в Подмосковье вырос на 12,5% за 10 месяцев 2019 года

На частные дома приходится 53% от общего ввода жилья в Московской области

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Объем ввода индивидуальных жилищных строений (ИЖС) в Московской области за 10 месяцев текущего года вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего в Подмосковье с января по октябрь было введено 6,8 млн кв. м, из которых больше половины - индивидуальное жилье, говорится в сообщении пресс-службы Министерства жилищной политики Подмосковья.

"В Московской области за 10 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию 6,8 млн кв. м жилья, из которых 3,2 млн кв. м жилья это многоквартирные дома, а 3,6 млн кв. м - индивидуальные. Таким образом, 53% от общего ввода жилья в регионе приходится на частные дома. Объем ввода ИЖС в Московской области за 10 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 12,5% (400 тыс. кв. м)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что за этот период в регионе в 2,5 раза увеличилось число заявлений о планируемом строительстве по сравнению с предыдущим годом.

"В Московской области создаются все условия не только для строительства индивидуального жилья, но и для его оформления. Все региональные услуги по оформлению переведены в электронный вид. Все, что нужно от жителя Подмосковья: самостоятельно заполнить заявление о начале строительства на портале государственных услуг Московской области, построить дом и так же на портале в электронном виде направить уведомление об окончании строительства", - приводятся в сообщении слова министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой.

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