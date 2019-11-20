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Около 700 ледовых катков будут работать в Подмосковье зимой

Основными площадками проведения досуга в зимний период определены места массовых мероприятий, знаковые общественные места, природные зоны, парки культуры и отдыха

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Порядка 700 ледовых катков и хоккейных площадок будут функционировать в Московской области текущей зимой. Для проведения зимних развлечений в регионе подготовят 430 общественных территорий, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

"Этой зимой всего в Подмосковье будут функционировать 430 территорий массовых мероприятий - это площади, скверы, аллеи, бульвары. Помимо этого, зимние развлечения будут организованы и на природных зонах - лыжные трассы, горки для санок и тюбингов, зоны барбекю. В парках культуры и отдыха традиционно для гостей парков подготовлено множество различных мероприятий <...> Всего в Подмосковье установят 699 катков и хоккейных коробок", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе министерства, основными площадками проведения досуга в зимний период определены места массовых мероприятий, знаковые общественные места, природные зоны, парки культуры и отдыха.

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