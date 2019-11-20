Второй корпус госпиталя "Лапино" откроется в Одинцове в июле 2020 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Второй корпус госпиталя "Лапино" в городском округе Одинцово откроется летом 2020 года. В клинике будут оказываться многопрофильные услуги, в том числе, по онкологии и кардиологии, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"В июле 2020 года в городском округе Одинцово откроется второй корпус госпиталя "Лапино", оснащенный самым современным оборудованием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закладка камня для строительства нового корпуса состоялась в мае 2018 года. "Строится современная клиника, которая будет оказывать многопрофильные услуги и по онкологии, и по операциям на сердце, и по другим направлениям. Она будет оснащена новейшим оборудованием, здесь будут работать ведущие специалисты страны. Жители Подмосковья смогут получать большинство медицинских услуг по полису обязательного медицинского страхования", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что сейчас в госпитале оказывается бесплатная высокотехнологичная помощь по направлениям "Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия", "Гинекология", "Хирургия", "Урология", "Ортопедия", а также экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). С открытием нового корпуса госпиталь расширит сферу оказание услуг по ряду направлений.