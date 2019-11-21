Около 2,4 тыс. парковочных мест появится в Подмосковье у станций первых двух МЦД

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Порядка 2,4 тыс. парковочных мест планируется создать вблизи станций первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) в Московской области в 2020 году, всего власти региона планируют до 2024 года организовать свыше 12,6 тыс. парковочных мест у этих станций. Об этом сообщается в материалах к выступлению министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика в Мособлдуме.

В бюджете Московской области на 2020 год планируется предусмотреть на создание новых парковок 133 млн рублей. "Организация парковочных мест на станциях МЦД-1, МЦД-2: всего до 2024 года - 12674 мест <...> В 2020 году планируется 2,4 тыс. мест", - говорится в материале. В текущем году вблизи станций МЦД-1 и МЦД-2 в Подмосковье было создано более 1,8 тыс. парковочных мест.

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, президент РФ Владимир Путин одобрил мегапроект. Движение по первым двум МЦД запустили утром в четверг, столицу с областью связали железнодорожные линии МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни, и МЦД-2 "Курско-Рижский" от Нахабина до Подольска. В торжественной церемонии открытия движения по МЦД 21 ноября примет участие президент России. Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области. Всего намечен запуск пяти линий, еще тремя станут МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метрополитен и Московское центральное кольцо. По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД позволит разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%. МЦД будут работать без дневного перерыва с 05:30 до 01:00 с интервалом пять-шесть минут в часы пик.