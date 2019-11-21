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Благоустройство территорий почти 110 медучреждений проведут в Подмосковье в 2020 году

На эти цели направят 412 млн рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2020 году провести благоустройство и ремонт территорий 109 медучреждений, стоимость проведения работ оценивается в 412 млн рублей. Об этом сообщается в материале к выступлению министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика в Мособлдуме.

"Ремонт объектов социальной инфраструктуры, план на 2020 год: территории 109 медучреждений. Общая площадь ремонта - 426 тыс. кв. м", - говорится в материале.

В сообщении также отмечается, что на ремонт территорий медицинских учреждений в следующем году будет предусмотрено 412 млн рублей.

"В этом году мы увеличили ремонт объектов социальной инфраструктуры. Мы отработали 169 объектов - 148 территорий медицинских учреждений, 21 территорию автовокзала <...> Уже отработали с Минздравом перечень [территорий медучреждений для проведения ремонта] на следующий год, тоже есть финансирование", - сказал Гержик.

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