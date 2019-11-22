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Мобильные бригады предотвратили повтор более 1 тыс. ДТП на дорогах Подмосковья за три года

В 2019 году на местах более 210 аварий установили и заменили свыше 20 км металлических ограждений, 5 км пешеходных ограждений, 1,7 тыс. дорожных знаков, 20 информационных щитов, 90 шумовых полос, 240 светофоров

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. повторов дорожно-транспортных происшествий (ДТП) удалось избежать на дорогах Московской области благодаря работе мобильных бригад по оперативному восстановлению дорожной инфраструктуры в результате аварий за три года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московской области в целях предотвращения ДТП с тяжелыми последствиями в 2017 году Минтрансом региона были созданы мобильные бригады для оперативного восстановления дорожной инфраструктуры в результате аварий. За три года удалось предотвратить рецидивы более 1 тыс. дорожных происшествий", - говорится в сообщении.

Каждая авария с погибшими на дорогах региона анализируется совместно с ГИБДД, после чего формируется список первоочередных и капитальных работ по восстановлению дорожной инфраструктуры, приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика.

"К капитальным относятся долгосрочные работы: строительство освещения и тротуаров. К первоочередным: установка знаков, ограждений, светофоров, - ими занимаются мобильные бригады. Если раньше реализация первичных мероприятий занимала до 1,5 лет вместе с проведением необходимых конкурсных процедур, то сейчас мобильные бригады в течение семи дней проводят на участке необходимые работы. Это позволило не допускать повторные случаи ДТП в конкретных местах, в целом снизить число аварий и степень их тяжести", - цитирует пресс-служба Гержика.

В текущем году на местах более 210 аварий провели свыше 440 мероприятий: были установлены и заменены свыше 20 км металлических ограждений, 5 км пешеходных ограждений, 1,7 тыс. дорожных знаков, 20 информационных щитов, 90 шумовых полос, 240 светофоров.

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