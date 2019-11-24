Компенсации жителям сгоревшего дома в Королеве составят 30-50 тыс. рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сумма выплаты жителям дома в подмосковном Королеве, где в ночь с субботы на воскресенье произошел сильный пожар, составит 30 тыс. руб. на каждого члена семьи и 50 тыс. рублей, если человек проживает один. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Минсоцразвития Московской области.

"Все пострадавшие, зарегистрированные в жилом помещении, получат экстренную социальную помощь из регионального бюджета. Выплата составляет 30 тыс. рублей на каждого члена семьи и 50 тыс. рублей, если человек проживает один. Для получения выплаты необходимо обратиться в Королевское управление социальной защиты населения. Прием заявлений начнется 25 ноября с 8 утра", - цитирует пресс-служба слова министра соцразвития региона Ирины Фаевской.

В пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья добавили, что для оказания помощи пострадавшим организован штаб, привлечен благотворительный фонд для предоставления предметов первой необходимости и теплых вещей. На настоящий момент в штаб обратились 52 человека, из которых 21 человека, в том числе одного ребенка, направили для временного размещения в детский оздоровительный лагерь "Родник".

В администрации Королева сообщили, что после ликвидации пожара коммунальные службы города совместно с МЧС приступили к оценке текущего состояния здания.