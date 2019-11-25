Более 15 тыс. социальных карт перекодировали для проезда на метро и МЦК в Подмосковье

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Льготники Подмосковья перекодировали свыше 15 тыс. социальных карт для возможности бесплатного проезда на метро и Московском центральном кольце (МЦК), сообщила в понедельник пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Бесплатный проезд на московском метро, МЦК и монорельсе предоставлен для следующих льготников Московской области: лица, не достигшие 60 лет и получающие пенсию, один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, один из родителей инвалида с детства и лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет. Чтобы воспользоваться правом, необходимо перекодировать социальную карту. Это можно сделать в МФЦ или социальной защите, уже перекодировано 15,5 тыс. социальных карт", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской.

В министерстве напомнили, что дополнительные меры социальной поддержки были введены в регионе в связи с запуском МЦД.

В пресс-службе пояснили, что дети в возрасте пяти-семи лет, проживающие в Подмосковье, также получили право бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

Ранее депутаты Мособлдумы приняли в трех чтениях изменения в региональное законодательство, предоставляющие возможность бесплатного проезда на всех видах московского транспорта 486 тыс. человек, которые уже имеют право бесплатно ездить в пригородных электричках.

О Московских центральных диаметрах

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско - Савеловский" от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско - Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Движение по первым двум МЦД было открыто 21 ноября.

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года, позже президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "РЖД", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен". Ожидается, что первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более 4 млн человек, проживающих в Москве и области.

Новые железнодорожные магистрали, в отличие от обычных электричек, проходят через всю Москву насквозь. У жителей региона появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут действует возможность бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК).