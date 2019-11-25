На подмосковной ферме коровам для увеличения удоев показывают в VR-очках летнее поле

ТАСС, 25 ноября. На одной из ферм в Московской области на коров в качестве эксперимента надели прототип очков виртуальной реальности и показывали им летние поля. Предполагается, что это поможет животным избавиться от чувства тревожности, что приведет к повышению удоев и качества самого молока. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Разработчики студии виртуальной реальности в сотрудничестве с ветеринарными врачами и консультантами с производства адаптировали человеческие VR-очки с учетом особенностей строения головы коров, - отмечается в сообщении. - Примеры молочных хозяйств из разных стран показывают, что в спокойной атмосфере количество, а порой и качество, молока заметно увеличивается".

Как отметили в ведомстве, по итогам проведения первого тестирования эксперты зафиксировали снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя стада. Повлияли ли при этом VR-очки на молочную продуктивность коров, будет известно по итогам дальнейшего комплексного изучения.