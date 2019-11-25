Почти 40 лыжных трасс организуют в природных зонах Подмосковья

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка 40 лыжных зон и более 20 прогулочных зон откроют в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

"В Подмосковье зимние развлечения будут организованы и на природных зонах - это городские озелененные территории общего пользования, городские леса, сады, ландшафтные природные объекты. На 31 природной зоне откроются 39 лыжных трасс, 22 прогулочных зоны, 18 горок для катания на санках и тюбингах, а также 8 зон барбекю", - сказал Хайкин.

Как уточнили в пресс-службе министерства благоустройства, наиболее крупными природными зонами, где можно прекрасно провести время отмечены следующие: Серпухов, СБ "Красные Крылья", д. Васильевское, д.12а; Химки, лыжный стадион им. А. Резцовой, ул. Мичурина, д.24; Сергиев-Посад, ФОК "Метеор", г. Персвет, ул. Пионерская, д. 9; Луховицы, лыжная трасса, пр. Строителей; Коломенский, парк 50-летий Октября, ул. Кирова; Волоколамск, природная зона, ул. Парковая. Всего на территории Подмосковья откроются 84 лыжных трасс и 248 горок для катания на санках и тюбингах.