Представители 30 стран участвуют в молочном форуме в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Участниками VI Международного агропромышленного форума, который проходит 26 и 27 ноября в Подмосковье, стали представители 30 стран. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

Организатором форума выступает правительство Московской области при поддержке Минсельхоза РФ. Участники обсудят место российской молочной отрасли на мировом рынке, пути повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных производств. На мероприятии также планируется рассмотреть передовые практики ведения молочного животноводства в различных регионах России и зарубежных странах.

"География расширяется - 30 стран участвуют в форуме. Для нас, конечно, стратегически важно привлечение новых инвесторов, и здесь, конечно, преимущественно речь идет об отдаленных территориях Московской области. Приятно, что каждое такое мероприятие дает результаты, тем более, что в рамках национальных проектов перед нами стоит задача, перед каждым регионом, Московской области в частности, о наращивании экспорта", - сказал Воробьев.

По данным Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, участие в молочном форуме примут свыше 1 тыс. компаний из России, Аргентины, Венесуэлы, Германии, Беларуси, Египта и других стран. Подмосковье на форуме представят порядка 300 компаний.

На форуме власти Подмосковья планируют заключить свыше 10 соглашений в сфере агропромышленного комплекса, общая сумма инвестиций по ним превысит 11 млрд рублей. Договоры будут подписаны в сфере животноводства, производства и переработки молока и сыроделия. Например, в рамках реализации соглашений в Дмитровском городском округе на территории агропарка "Сырная долина" планируется построить завод по производству сыров и сухих молочных продуктов, а в Электростали будет создан животноводческий комплекс на 3 тыс. голов дойных коз.