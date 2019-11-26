{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представители 30 стран участвуют в молочном форуме в Подмосковье

Всего в мероприятии примут участие более 1 тыс. компаний

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Участниками VI Международного агропромышленного форума, который проходит 26 и 27 ноября в Подмосковье, стали представители 30 стран. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

На эту тему

Организатором форума выступает правительство Московской области при поддержке Минсельхоза РФ. Участники обсудят место российской молочной отрасли на мировом рынке, пути повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных производств. На мероприятии также планируется рассмотреть передовые практики ведения молочного животноводства в различных регионах России и зарубежных странах.

"География расширяется - 30 стран участвуют в форуме. Для нас, конечно, стратегически важно привлечение новых инвесторов, и здесь, конечно, преимущественно речь идет об отдаленных территориях Московской области. Приятно, что каждое такое мероприятие дает результаты, тем более, что в рамках национальных проектов перед нами стоит задача, перед каждым регионом, Московской области в частности, о наращивании экспорта", - сказал Воробьев.

По данным Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, участие в молочном форуме примут свыше 1 тыс. компаний из России, Аргентины, Венесуэлы, Германии, Беларуси, Египта и других стран. Подмосковье на форуме представят порядка 300 компаний.

На форуме власти Подмосковья планируют заключить свыше 10 соглашений в сфере агропромышленного комплекса, общая сумма инвестиций по ним превысит 11 млрд рублей. Договоры будут подписаны в сфере животноводства, производства и переработки молока и сыроделия. Например, в рамках реализации соглашений в Дмитровском городском округе на территории агропарка "Сырная долина" планируется построить завод по производству сыров и сухих молочных продуктов, а в Электростали будет создан животноводческий комплекс на 3 тыс. голов дойных коз.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
Реклама на ТАСС
Темпы ликвидации недостроев в Подмосковье в 2019 году выросли почти в три раза
Всего в регионе в работе находятся около 1,9 тыс. объектов незавершенного строительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС