Темпы ликвидации недостроев в Подмосковье в 2019 году выросли почти в три раза

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Свыше 530 недостроенных объектов ликвидировали в Московской области за последние два года. Темпы ликвидации недостроев в регионе в текущем году увеличены почти в три раза по сравнению с 2018 годом, об этом сообщил в ходе заседания правительства Подмосковья председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

"По итогам проведенной за два года работы, ликвидировано 533 объекта, что составляет 23% от общего количества недостроев. При этом 30% из них снесено и 70% достроено и введено в эксплуатацию <...> В части динамики работы: в 2018 году было ликвидировано 140 объектов, в 2019 - почти 400, что говорит о троекратном увеличении объема работ", - сказал Гордиенко.

Он также отметил, что основной упор в ликвидации объектов возложен на самострои.

"Хотел бы отметить, что для нас приоритетным направлением является именно дострой и приведение в соответствие объектов, если это возможно осуществить в рамках законодательства", - добавил Гордиенко.

По его словам, всего на территории региона в настоящий момент в работе находятся порядка 1,9 тыс. объектов незавершенного строительства.