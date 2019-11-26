В Подмосковье выделят 274 млн рублей на ремонт объектов культурного наследия

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют до 2022 года выделить 274 млн рублей на восстановление более 20 аварийных объектов культурного наследия. Об этом во вторник на заседании правительства региона сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

"Подготовлены предложения по восстановлению 22 объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии и расположенных в центре городов. В 2020 году предусмотрено финансирование разработки проектно-сметной документации на шесть объектов, в 2021 году - на 13 и в 2022 году на три объекта. Общая стоимость затрат составит 274 млн рублей", - сказал Гордиенко, уточнив, что всего в регионе выявлено более 270 объектов культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии.

В беседе с журналистами он отметил, что в перспективе в Подмосковье планируется восстановить все аварийные объекты культурного наследия.