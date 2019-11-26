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В Дубне проведут конференцию по цифровизации городского хозяйства

Мероприятие пройдет 27 ноября

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Руководители более 30 муниципалитетов России изучат лучшие практики по цифровизации городского хозяйства на конференции в городе Дубна, сообщила во вторник пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"В рамках IX Всероссийской научно-практической конференции "Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы" в Дубне 27 ноября пройдет "муниципальный день" по цифровизации городского хозяйства <…> С лучшими практиками муниципалитетов Подмосковья в области цифровой трансформации и формировании комфортной городской среды ознакомятся руководители более 30 органов местного самоуправления из Московской области и других регионов России", - отмечается в сообщении.

В проекте "Умный город" в качестве пилотных муниципалитетов принимают участие 13 наукоградов, включая Реутов и Дубну. Кроме того, в паспорте проекта "Умные города Подмосковья" к ним добавлены города Жуковский и Королев.

Наукоград - территория, где сконцентрирован высокий научно-технический потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом.

Ведомственный проект Минстроя "Умный город" был запущен в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется по нацпрограмме "Цифровая экономика" и нацпроекту "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей. Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".

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Россия
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