Инвестор вложит 4 млрд рублей в животноводческий комплекс и молочный завод в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Компания АИСФеР ("АгроИнновационноеСодружество ФермаРоста") намерена вложить 4 млрд рублей в строительство молочного завода и животноводческого комплекса на 5 тыс. голов дойного стада. Соответствующее соглашение заключили компания и власти Московской области в рамках VI Международного агропромышленного молочного форума в Подмосковье во вторник.

"Планируется, что на базе существующего предприятия в Серебряных Прудах будут достроены еще несколько молочно-товарных комплексов, которые позволят довести поголовье до 5 тыс. дойного стада. Это будет одно из крупнейших молокопроизводящих предприятий, а с учетом того, что продолжается развитие переработки, это будет предприятие замкнутого цикла, которое будет отвечать за качество продукции от поля до прилавка", - сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Как отмечается в материалах пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, соглашение предусматривает строительство животноводческого комплекса и молочного завода мощностью переработки 300 т в сутки.

Проект предполагает производство с переработкой 76 тыс. т собственного коровьего молока в год с целью получения прибыли от продажи готовой продукции собственного производства. Инвестиции в реализацию проекта составят 4 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест.