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Объекты торговли в Московской области по-новогоднему украсят к 1 декабря

Речь идет как о магазинах шаговой доступности, так и о сетевых магазинах, крупных торговых центрах, розничных рынках

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Украшение объектов торговли в Подмосковье планируют завершить к 1 декабря. Об этом сообщил журналистам в среду министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

"Включение праздничной иллюминации, новогоднее оформление витрин и фасадов зданий предприятий торговли и услуг должно быть завершено до 1 декабря. Но уже сейчас большинство магазинов и торговых центров Подмосковья украсили свои витрины и входные группы переливающимися гирляндами, елочными игрушками, яркой разноцветной мишурой, красивыми вывесками, искусственными елями с различными декорациями, декоративными конструкциями, задавая праздничную атмосферу покупателю", - сказал Посаженников.

Как напомнили в пресс-службе, в преддверии Нового года и Рождества объекты торговли Московской области традиционно украшают фасады, витрины и входные группы разнообразными элементами декора с новогодней и рождественской символикой, создавая атмосферу праздника. Речь идет как о магазинах шаговой доступности, так и о сетевых магазинах, крупных торговых центрах, розничных рынках.

Предприятиям торговли при организации праздничного оформления рекомендовано использовать новогодние елки, баннеры, гирлянды, растяжки, вывески, световые панно, праздничное освещение, а также организовать праздничную выкладку товаров.

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