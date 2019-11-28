{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 70 млн рублей штрафа заплатит житель Москвы за незаконную свалку в Щелкове

Площадь незаконной свалки превысила 11 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 70 млн рублей штрафа заплатит житель Москвы за организацию незаконной свалки строительных отходов на собственном участке в деревне Назимиха в Щелковском округе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Солнцевский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Минэкологии к гражданину, на чьем земельном участке была выявлена незаконная свалка. Москвич является правообладателем участка земель сельхозназначения в деревне Назимиха Щелковского округа. Жители деревни обратились в Минэкологии с жалобой на завоз строительных отходов <…> Специалисты рассчитали нанесенный почвам ущерб, который составил 70,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что площадь незаконной свалки отходов строительства, ремонта и грунтов превысила 11 тыс. кв. м, общий объем размещенных отходов насчитывает порядка 22,5 тыс. куб. м.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Туристический проект "Зима в Подмосковье" охватит 15 городов региона
Проект продлится по 29 февраля 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС