Более 70 млн рублей штрафа заплатит житель Москвы за незаконную свалку в Щелкове

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Свыше 70 млн рублей штрафа заплатит житель Москвы за организацию незаконной свалки строительных отходов на собственном участке в деревне Назимиха в Щелковском округе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"Солнцевский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Минэкологии к гражданину, на чьем земельном участке была выявлена незаконная свалка. Москвич является правообладателем участка земель сельхозназначения в деревне Назимиха Щелковского округа. Жители деревни обратились в Минэкологии с жалобой на завоз строительных отходов <…> Специалисты рассчитали нанесенный почвам ущерб, который составил 70,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что площадь незаконной свалки отходов строительства, ремонта и грунтов превысила 11 тыс. кв. м, общий объем размещенных отходов насчитывает порядка 22,5 тыс. куб. м.