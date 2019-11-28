Сертификаты для оплаты кружков появятся во всех муниципалитетах Подмосковья в 2020 году

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области намерены распространить практику использования электронных сертификатов для оплаты детских кружков на все муниципалитеты региона в 2020 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"С 1 сентября в Московской области началось поэтапное введение новой системы финансирования дополнительного образования детей, которая призвана предоставить юным жителям Подмосковья в возрасте от пяти до 18 лет возможность обучаться бесплатно, используя бюджетные средства <…> На сегодняшний день в реализации этого проекта участвуют 44 территории региона. Все остальные войдут в проект в 2020 году", - приводятся в сообщении слова министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что в настоящее время жители Подмосковья уже воспользовались более 53 тыс. сертификатов. Наиболее удачно проект по внедрению новой услуги реализован в Талдоме, Электростали, Подольске и Шатуре.

"Начиная с сентября образовательные организации постепенно перевели часть программ и групп на механизм персонифицированного финансирования. Каждый родитель или ребенок теперь может воспользоваться электронным сертификатом для оплаты кружков и секций дополнительного образования. Эта функция доступна в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. Важно помнить, что методика персонифицированного финансирования дополнительного образования распространяется только на общеразвивающие и досуговые программы. В ней не участвуют программы предпрофессионального образования и индивидуальные программы", - отметила Каклюгина.

В пресс-службе министерства добавили, что персонифицированное финансирование допобразования - это новая схема государственного финансирования, закрепляющая за ребенком денежные средства, необходимые для занятий по дополнительным общеобразовательным программам. Средства хранятся на электронном сертификате и списываются после посещения занятия.