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Мусорный полигон "Воловичи" в Подмосковье закроется 29 ноября

По словам зампредседателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина, работы по рекультивации полигона могут начаться в 2021 году

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют закрыть мусорный полигон "Воловичи" в подмосковной Коломне 29 ноября, это будет реализовано благодаря выходу на полную мощность комплекса по переработке отходов (КПО) "Юг" вблизи села Мячково. Об этом сообщил в четверг зампредседателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Тот комплекс [по переработке отходов], который мы запустили на пусконаладку около села Мячково, по нему вчера была получена лицензия, соответственно, с завтрашнего дня этот комплекс в полном объеме начнет принимать отходы для современной индустриальной переработки, тем самым позволяя нам завтра в 10:00 закрыть полигон "Воловичи", - сказал Хромушин в эфире телеканала "360".

Он добавил, что подъезд к полигону планируют перегородить бетонными блоками. Также Хромушин отметил, что работы по рекультивации полигона могут начаться в 2021 году.

"Это было наше обещание жителям, что до конца года мы закроем "Воловичи". Это, по сути, городская свалка, полигон, который доставил нам очень много хлопот", - добавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Согласно действующей схеме обращения с мусором в Подмосковье, "Воловичи" планируется закрыть до конца 2019 года. Это одна из самых резонансных свалок региона: в 2018-2019 годах жители ближайших к нему поселений были обеспокоены ее работой и провели несколько акций, добиваясь закрытия объекта.

Комплекс по переработке отходов "Юг" вблизи деревни Мячково был открыт в октябре текущего года. Предполагается, что после выхода на мощность приемки до 650 тыс. т отходов в год он станет крупнейшим работающим КПО в РФ.

Рекультивация мусорных полигонов в Подмосковье

Всего в 2019-2021 годах планируется рекультивировать 15 из 24 закрытых в Московской области мусорных полигонов. На эти цели потребуется порядка 20 млрд рублей, сообщал ранее губернатор Воробьев в ежегодном обращении к жителям. На трех полигонах работа уже завершена - "Каширский", "Быково", "Электросталь", - а на четвертом, "Кучино", окончится до конца 2019 года.

В текущем году началась рекультивация пяти свалок в Подмосковье - "Кулаковский" (Чеховский округ), "Аннино" (Рузский округ), "Долгопрудный" (одноименный муниципалитет), "Дубна Левобережная" (округ Дубна), "Царево" (Пушкинский округ). Как сообщал зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин, на эти пять проектов суммарно потребуется около 7,1 млрд рублей.

Общая площадь закрытых свалок в Подмосковье, по данным Минэкологии области, составляет 274,6 га, объем накопленных на них отходов - 47,5 млрд тонн. Всего на рекультивацию 24 закрытых объектов необходимо около 25 млрд рублей, сообщал в августе Куракин. Рекультивация полигонов и несанкционированных свалок - одно из направлений нацпроекта "Экология".

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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